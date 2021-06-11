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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيومي فؤاد: أنا لو ابني الوحيد بيلعب في الزمالك هدعي لربنا إن الأهلي يكسب

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان سعد الصغير ، إن نجليه كانوا يلعبوا في النادي الأهلي ولكن ابنه محمود لم يتحمل القاعدة على الاحتياطي فتركوا الأهلي ويلعبون الين لنادي بتروجيت ، موضحاً بأن ابنه تلقي عرض للعب فى الزمالك من جمال حمزة.

 

تابع سعد الصغير،، خلال لقائه في برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على فضائية mbc مصر، أن ابنه حاول  التمهيد له بأنه سيلعب في نادي الزمالك فبمجرد السماع بذلك ظل يصرخ بصوت عالي رافضاً أن ينضم نجله لنادي الزمالك، معقباً أن انتمائه منعه من الموافقة لنجله للعب لنادي الزمالك.

 

أوضحت أيتن عامر ، أنها لو كان ابنها يلعب فى نادي الزمالك ستتمني أن يحقق ابنها ريكورد جيد ولكن يفوز الأهلى فى النهاية.

 

وأكد بيومي فؤاد ، أنه إذا كان ابنه يلعب فى الزمالك والمباراة تاريخية وحاسمة بالنسبة له سيدعو الله أن يفوز الأهلي.

سعد الصغير النادي الأهلي

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