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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة

حار نهارا على القاهرة.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 11-6-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس  الجمعة حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد .


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 22
الاسكندرية 29 21
وادى النطرون 34 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 35 22
دمنهور 34 21
بلطيم 30 20
مطروح 27 20
السلوم 26 20
سيوة 37 22
بورسعيد 28 22
دمياط 28 21
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 22
الاسماعيلية 37 25
السويس 38 25
العريش 30 23
رفح 30 23
رأس سدر 34 25
نخل 35 22
نويبع 38 26
طابا 34 22
كاترين 31 20
الطور 34 25
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 38 26
الفيوم 40 26
بنى سويف 41 26
المنيا 40 23
أسيوط 41 23
سوهاج 42 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 45 28
ادفو 45 27
أبوسمبل 44 27
الوادى الجديد 44 28
شلاتين 40 26
ابو رماد 37 26
حلايب 33 27
رأس حدربة 33 26

 

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