فيسبوك تستعد لإصدار ساعة ذكية مدمجة بنظارات الواقع المعزز

أكدت شركة Facebook فيسبوك أنها تعمل على ساعة ذكية ستكون قادرة على الاتصال بنظارات الواقع المعزز التي قامت الشركة بتطويرها، كما ستتكامل مع تطبيقات فيسبوك.

وبحسب شبكة ABS-CBN فإن أندرو بوسورث مدير وحدة Reality Labs في فيسبوك أن الشركة ستطلق الساعة الذكية العام المقبل 2022 .



وستشمل ميزات الساعة الذكية Smartwatch عدد من الكاميرات ستتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل انستجرام، حيث ستكون الساعة قادرة على التقاط الصور ونشرها.



وأضاف بوسورث أن فيسبوك ستستشير خبراء من شركات ثالثة للمساعدة في تطويرالساعة الذكية بشكل أفضل، حتى تستطيع الاتصال بالهواتف الذكية.



وسيتم دمج الساعة مع النظارات التي تحمل علامة Ray-Ban ، حيث تعتبر خطوة من جانب فيسبوك نحو التكنولوجيا القابلة للارتداء ، والتي تزيد من رؤى العالم الواقعي ببيانات أو رسومات من الإنترنت.



ومن المقرر أيضا أن تقوم شركة آبل أيضا بربط هواتف iPhone 12 التى ستصدر في نهاية العام مع نظارات الواقع المعزز وكذلك مع سماعات الرأس، وبعض إصدارتها الأخرى، بحيث يتم التحكم تقريبا في كل شئ من خلال ربطهما ببعضهما البعض.

