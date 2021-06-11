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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبعبع يعود للعصابة.. الفنان شريف دسوقي يستعد لتصوير مسلسل بـ 100 وش 2

صدى البلد

حرص أبطال مسلسل بـ 100  وش، على زيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى، ونشر الفنان مصطفى درويش صور لـ العصابة عبر حسابه على فيسبوك.

 

وكتب مصطفى درويش: "بأذن الله أول يوم تصوير بـ ١٠٠ وش قريبا جدا خلال أيام وأول مشهد هيكون بـ سبعبع.. هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف".

وكانت نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة لها مع الفنان شريف دسوقي أثناء زيارتها له في المستشفى وذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي انستجرام.

 

و علقت نهال عنبر قائلة: "الحمد لله الفنان شريف دسوقي في تحسن ربنا يكمل شفاك علي خير". 

بعد بتر قدمه.. نهال عنبر تكشف الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

شريف دسوقي: عايز الناس تدعيلي أرجع لشغلي بسرعة

يذكر أن كشف الفنان شريف دسوقي، تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.

 

وقال شريف دسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك مظاهرة حب من الجميع تجاهي بعد إجرائي العملية الجراحية".

وأضاف  شريف دسوقي:" مفيش حاجة اسمها يأس واقعد في البيت انا مكمل والجميع في الوسط  الفني على علم بإرادة شريف دسوقي"، مضيفا:" مستمر في  فترة العلاج الطبيعي  وسوف أقوم بتركيب الطرف الصناعي وسأعود للعمل بإرادة اكبر ".

 

وتابع شريف دسوقي :"  أطلب من الناس تدعولي عشان ارجع بسرعة لشغلي ، وانا متواجد في المستشفى لاستكمال علاجي وامامي حوالي 25 يوم واخرج من المستشفى".

مسلسل بـ 100 المستشفى مصطفى درويش شريف دسوقى واول مشهد

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