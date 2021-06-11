آخر أسعار الأسماك والخضروات في الأسواق

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الجمعة أسعار الخضروات والأسماك فى سوق الدقي ، حيث انخفضت أسعار الخضروات والاسماك بشكل ملحوظ مع انخفاض في حركة البيع والشراء في الفترة الحالية .

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق الدقي سعر الطماطم 5جنيهات والخيار والفلفل 8 جنيهات البزنجان الرومي 8 جنيهات والفلفل الأبيض 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والجزر 5 جنيهات . .

وأضاف عم رجب ان جميع الخضروات متوفرة وبكثرة وبسعر مناسب للزبائن ولكن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا بدون معرفة السبب موضحا ان بسبب عدم اقبل الزبائن علي الشراء اثر بالإيجاب علي انخفاض أسعار الخضروات في الفترة الحالية .



وتابع عم محمد صاحب احد محلات الأسماك بسوق الدقي أسعار السمك أسعار عادية من بعد العيد حيث ان سعر كيلو السمك البوري 35 جنيه والبوري 70 جنيه وقشر البياض 100 جنيه والثعابين 160 جنيه والدنيس 150 جنيه والسبيط يترواح بين 160 جنيه الي 180 جنيه .

وأشار عم محمد ان الجمبري بيكون علي حسب حجمه ويتراوح بين 200 جنيه الي 240 جنيه والقاروص 150 جنيه والكابوريا 100 جنيه وسمك القراميط 35 جنيها موضحا ان جميع أنواع الأسماك موجودة ولكن الاقبال ضعيف جدا .