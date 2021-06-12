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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يعزز الالتهام الذاتي.. فوائد صيام الماء وآثاره الجانبية

صيام الماء
صيام الماء

يُطلق على الصومـ عملية قديمة تساعد في تنشيط عقلك وجسدك وروحك، صيام الماء هو نوع من الصيام حيث لا يشترط سوى شرب الماء، يساعد في تقليل ضغط الدم والأكسدة ويساعد في إنقاص الوزن.

من يجب عليه صيام الماء؟
 

يمكنك صيام الماء في الحالات الآتية:

سؤال الطبيب.

تقوية المناعة.

إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن.

إذا كان الشخص في برنامج صيام خاضع للإشراف.
 

فوائد صيام الماء

يعزز الالتهام الذاتي

الالتهام الذاتي هو عملية التخلص من فضلات الجسم الناتجة عن استخدام تحلل الخلايا الذي لا يتطلبه الجسم. إنها بشكل عام عملية تنظيف للجسم.

يساعد صيام الماء مرة أو مرتين في الأسبوع في تنظيف الخلايا غير الطبيعية من الجسم.

 

يخفض ضغط الدم

يعد شرب كميات أكبر من الماء وتقليل استهلاك الملح طريقة شائعة لخفض ضغط الدم. يساعد صيام الماء لفترة أطول في إدارة ضغط الدم.

وجد بحث أجراه العلماء الأمريكيون أيضًا أنه من بين 68 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحدودي ، فإن 82 ٪ فقط من الأشخاص قد أصيبوا بانخفاض ضغط الدم بعد خضوعهم لصيام الماء السريري تحت إشراف طبي.

مخاطر صيام الماء

يجلب فقدان الوزن غير الصحي

يساعد صيام الماء لمدة 24-48 ساعة الناس على فقدان ما يقرب من 2 كجم من الوزن. 

لا يعتبر فقدان الوزن هذا بشكل عام فقدانًا للدهون ولكنه فقدان الكربوهيدرات ووزن الماء والعضلات. 

إنه أيضًا فقدان وزن غير صحي وليس نهجًا مستدامًا حيث لا يُسمح بأي طعام ، باستثناء الماء.

يجلب نقص المغذيات
 صيام الماء حتى 3 أيام يسبب نقصًا في المغذيات لأن الشخص لن يشرب سوى الماء.

 

فقدان الوزن شرب الماء ارتفاع ضغط الدم صوم فوائد الصيام صيام الماء

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