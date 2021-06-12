تعرف على أعراضه.. جدري القرود فيروس جديد ينتشر في هذه الدولة

لم يلتقط العالم بعد أنفاسه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى بدأت فيروسات وأمراض أخرى في الظهور على الساحة، فقد ظهر مؤخرًا فيروس جديد ومقلق في المملكة المتحدة البريطانية وهو فيروس جدري القرود.

أكد مسؤولو الصحة أن هناك الآن ثلاث حالات من جدري القرود في المملكة المتحدة البريطانية، ولكن ما هي أعراض فيروس جدري القرود التي يجب البحث عنها؟

فيروس جدري القرود هو واحد من نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري، ومع ذلك فهو أقل حدة بكثير ويقول الخبراء إن فرص الإصابة به منخفضة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويوجد فيروس جدري القرود عادة في الأجزاء النائية من وسط وغرب إفريقيا بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة،حتى الآن ، كانت هناك حالتان مؤكدتان في شمال ويلز وواحدة في ليفربول في شمال غرب إنجلترا.

لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي شخص أنه مات بسبب مرض جدري القرود في المملكة المتحدة، ولجدري القرود ثمانية أعراض لا تظهر عادة لمدة خمسة أيام على الأقل.

يمكن أن تستمر فترة الحضانة هذه حتى 13 أو 21 يومًا قبل أن يتضح أن الشخص مصاب بجدرى القرود.

في الأيام الخمسة الأولى ، الأعراض الثمانية هي: ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى صداع آلام العضلات آلام الظهر تورم الغدد قشعريرة إنهاك طفح جلدي يتقشر ويمكن أن يمتلئ بالسائل.

يظهر الطفح الجلدي عادة في غضون الأيام الخمسة الأولى وفقًا لـ NHS، وفي 95٪ من الحالات يصيب الطفح الوجه ، وفي 75٪ يصيب اليدين ، بحسب منظمة الصحة العالمية.

يمكنك الإصابة بجدري القرود عن طريق لمس بقع أو قشور شخص مصاب أو ملابسه أو فراشه ، ويمكن أن ينتقل عن طريق العطس والسعال، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن ينتشر الفيروس من إنسان إلى آخر.