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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ترامب على حق.. العلماء يثبتون فاعلية دواء في مكافحة فيروس كورونا

صدى البلد

في طور التجارب العلمية التي يجريها العلماء ، أثبت مؤخرًا إن عقار الملاريا الذي كان يحصل عليه دونالد ترامب وأدين بسبب أرائه في هذا الفيروس، لكونه علاجًا محتملًا لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 200 في المائة.

ووجد العلماء أنه عندما يتم إعطاء جرعات عالية من "هيدروكسي كلوروكين" مع الزنك للمرضى الذين يخضعون للتهوية والذين يعانون من نسخة شديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، يمكن أن تزيد معدلات بقائهم بشكل كبير.

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وكان  ترامب قد صرح في مارس2020 إنه كان يأخذه لمنعه من الإصابة بالفيروس بدلاً من علاجه، واكمل أنه لم يصاب بالعدوى حتى أكتوبر ولم يعالج بالدواء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصف الرئيس السابق قد وصف الهيدروكسي في السابق بأنه علاج معجزة محتمل ، بينما اصطف العلماء للإصرار على أنه كان مخطئًا في القيام بذلك، لكن حلفاء ترامب سلطوا الضوء على الدراسة التي أجراها مركز "سانت بارناباس" الطبي في نيوجيرسي على 255 مريضاً.

وكتب المتحدث باسم ترامب "جيسون ميلر "على تويتر: "تظهر الدراسة أن علاجات هيدروكسي كلوروكين والزنك زادت من معدل البقاء على قيد الحياة لفيروس كورونا بنحو ثلاث مرات".

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كما أوضحت "مارجوري تايلور جرين" عضوة الكونجرس المؤيدة بشدة لترامب عن ولاية جورجيا ، على تويتر: "كم عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم قبل أن قالت الدكتورة فوسي إن الثقة في العلم وهيدروكسي كلوروكين غير فعالين؟".

أظهرت دراسة جديدة أن العلاج باستخدام هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين بجرعة أعلى أدى إلى تحسين البقاء على قيد الحياة بنسبة 200٪ تقريبًا في مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للتهوية.

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