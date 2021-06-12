تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 12 يوليو لتقديم المستندات والمرافعة.
وكشف صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفاً أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى الجلسة الأخيرة 14 مبلغ جديد.