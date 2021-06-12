تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال، لجلسة 12 يوليو لتقديم المستندات والمرافعة.

وكشف صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفاً أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى الجلسة الأخيرة 14 مبلغ جديد.