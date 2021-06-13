للسيدات.. تمارين تساعد على نمو الشعر سريعا

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هناك العديد من التمارين التي تساعد في نمو الشعر، وتعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، وفقا لـ موقع هيلثي.





أفضل تمارين لنمو الشعر

تمارين الرقبة

تمارين الرقبة طريقة فعالة للغاية لنمو الشعر بشكل صحي، حيث يساعد شد عضلات الرقبة في نمو الشعر، في التخلص من التوتر والتوتر في العضلات المحيطة ويؤدي القيام بحركات من الأمام إلى الخلف ومن جانب إلى جانب مع الرأس إلى تحسين الدورة الدموية مما يعزز نمو الشعر.

طريقة أداء تمارين الرقبة

قفي دائمًا بشكل مستقيم مع استرخاء اليدين على الجانبين.

الآن اثني رأسك للأمام ببطء وأعيديها للخلف ومدها قدر الإمكان.

اثني الرأس بشكل جانبي، مع إطالة أكثر على الجانبين لمدة 10 ثوانٍ.



طريقة الانقلاب



هذه الطريقة شائعة جدًا مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا من خلال تحفيز نمو الشعر مع زيادة تدفق الدم، كلما زادت كمية الأكسجين التي تستقبلها الخلايا الموجودة في فروة الرأس، زادت فرص الحصول على خصلات شعر صحية.



طريقة الأداء

ضعي الزيت على الشعر ودلكي فروة الرأس بتمشيط الشعر جيداً.

ثم استخدمي الأصابع لتدليك فروة الرأس بحركة دائرية لمدة 5 دقائق.

ثم استلق على السرير مع دعم الرقبة بحافة السرير والرأس متدلية لأسفل، لمدة 4 دقائق.