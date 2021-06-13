نيللي كريم: ياسين أحمد السقا ابن الغاليين

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الـ ستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة مع ياسين أحمد السقا، وعلقت قائلة: "ابن الغاليين".

وكانت نيللي كريم، قالت إن شخصية سلمي التي ظهرت في مسلسل ضد الكسر هي عكس شخصيتها تماما ولكن حاولت قدر الإمكان توصيلها للجمهور.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "أنا شخصيتى بعيدة تمام عن شخصية البلوجر اللى عملتها في ضد الكسر".

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز، خاصة أنها قدمت معه أكثر من عمل كان آخرها إعلان جمعهما سويًا، ومشاركتهم في موكب المومياوات الملكية، مؤكدة أنه شخص جميل، مشيدة بأدائه في مسلسل "الاختيار 2".

وخصص برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسلسل "ضد الكسر".

وظهر فى برومو بدء الحلقة كل من “نيللى كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسى، وتارا عماد، وحمزة العيلى، وسينتيا خليفة، والمؤلف عمرو الدالى، والمخرج أحمد خالد”.

جدير بالذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم.