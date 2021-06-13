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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو .. أحمد بتشان يطرح أحدث أغانيه "ابن ناس"

احمد باتشان
احمد باتشان

يواصل الفنان أحمد بتشان طرح ألبومه الجديد، من خلال أغنيته الجديدة "ابن ناس"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناة شركة “نجوم ريكوردز” الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

أغنية “ابن ناس” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، والألبوم إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".

 

كما طرح أحمد بتشان كليب أغنيته الأخيرة مؤخرًا بعنوان “أيام وفاتوا” من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، و"يا روحي"، والتي كانت احتفالاً بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

 

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وتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربي، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

 

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

رامي جمال ايمن بهجت قمر نجوم ريكوردز الشاعر أيمن بهجت قمر احمد باتشان

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