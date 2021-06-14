إرتفاع ملحوظ .. أسعار الدولار اليوم الاثنين 14-6-2021

ارتفع وبشكل ملحوظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-6-2021، مقارنة بسعر الدولار أمام الجنيه أمس الأحد، وذلك بواقع 3 قروش لكل دولار في الشراء و5 قروش لكل دولار في البيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري في أخر تحديث له 15.62 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

تراجع الجنيه أمام الدولار

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش عن أسعار أمس في بنوك “ الاهلي المصري، مصر”

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الاهلي اليوناني، الاسكندرية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 حنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، ابوظبي الاول، بلوم، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، عودة، التنمية الصناعية”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اعلي وأقل سعر دولار في مصر

ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ أعلى سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.