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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 13-6-2021 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-6-2021، بعد ان انخفض بقيمة قرشين امس السبت.


وبلغ متوسط سعر الصرف  الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري ن 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيها للبيع.


وسجل أدني سعر لـ  الدولار أمام الجنيه   15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف المتحد، الاهلي المصري، مصر، قناة السويس”


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه  15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الاهلي اليوناني، الاسكندرية 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.6 حنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB،ابوظبي الاول،بلوم، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، عودة، التنمية الصناعية”  

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في البنك   المصري لتنمية الصادرات.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ مصر ايران للتنمية،قطر الوطني الاهليَQNB،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، المصري الخليجي”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي،التجاري وفا ايجيبت،سايب، الكويت الوطني NBK”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ HSBC، الاهلي المتحد، الاسكان والتعمير”.

اعلي سعر 
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي إلي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 

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