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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 12-6-2021

صدى البلد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 12-6-2021 على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيها للبيع.

سجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف العربي الدوليAIB، الاهلي المصري، الامارت دبي الوطني، مصر” .

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي، التجاري وفا ايجيبت، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب، ابوظبي التجاري، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK”.

وبلغ متوسط  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك “ المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، ابوظبي الاول، المشرق، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول، HSBC، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، عودة”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي".

أعلى سعر لـ الدولار 
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه لشراء و15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

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