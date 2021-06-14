النائب عمرو درويش يكشف أهمية قانون المحال العامة .. فيديو

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، خلال الفترة الماضية صدرت العديد من القوانيين التي تعمل علي ضبط إيقاع الشارع المصري الذى عاني فترة طويلة من الترهل والتسيب وعدم الانضباط .



وأضاف درويش خلال لقائه علي في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن القانون 154 لسنة 2019 معني بضبط إيقاع المحال العامة ، هذا القانون ساعد في تسهيل التراخيص ويعمل علي إعادة الاقتصاد الموازي إلي اقتصاد الدولة .



وأوضح درويش ، أن الاقتصاد في فترة من الفترات كان غير معلوم هذا القانون يعمل علي تنظيم توقيتات الفتح والغلق وينظم النشاط ، لافتا أن هذا القانون يسير نحو ضبط إيقاع المحال العامة .

وتابع : هذا القانون يتماشى مع المادة 176 من الدستور التي تنص علي تفعيل اللامركزية وهذا القانون يسير مع صريح الدستور ويعمل علي ضبط إيقاع المحال .