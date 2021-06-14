مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على انستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار.

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية ملابس كاجوال أنيقة باللون البينك الهادئ، بصيحة الأكمام المنسدلة على الأكتف، مع وضع حزام عريض على منطقة الخصر باللون الأسود.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها الكاجوال بارتداء البنطال الجينز بشكل جمالي بسيط.

واعتمدت على تسريحة شعر جديدة وملفته، حيث فضلت الظهور بالشعر الطويل والضفيرة.

كما برزت ملامحها الرقيقة باللمسات الجمالية الناعمة، حيث اختارت أحمر الشفاه البينك ليتناسب مع لون بشرتها ولون إطلالتها، مع رسم العين بطريقة بسيطة.

واستكملت الإطلالة بمجموعة من الاكسسوارات المتنوعة في اليد والرقبة والأذن.