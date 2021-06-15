محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 29 وسط أصدقائه ..صور

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و المنتخب ب عيد ميلاده الـ ٢٩ أمس خلال قضائه إجازته في مصر.





ونشر احمد حسن كوكا نجم سبورتينج براجا البرتغالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” عددا من الصور لاحتفال أصدقاء صلاح بعيد ميلاده.





وظهر محمد صلاح و هو يجلس بصحبة أصدقائه و أمامه تورتة عيد ميلاده.





يذكر أن محمد صلاح، ولد في مثل هذا اليوم، 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية .

محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي اتحاد بسيون وعثماثون طنطا ثم انضم لفريق الناشئين بنادي المقاولون العرب وتدرج في المراحل السنية حتي وصل للفريق الأول .

شارك محمد صلاح أمام فريق المنصورة للمرة الأولى في الدوري الممتاز مع المقاولون وكان وقتها بعمر الـ 18 عاما وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.





أول أهداف محمد صلاح كانت في شباك النادي الأهلي في 25 ديسمبر وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل 1-1.