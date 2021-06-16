لبنان.. تحذيرات دولية خطيرة من انهيار مالي غير مسبوق للجيش

حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضح البنك الدولي أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطًا غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش.

ومن جانبه، أكد مسؤول عسكري لبناني لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "قيادة الجيش قلقة من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية".

وأضاف المسؤول اللبناني أن دعم الجيش "أمر حاسم" لتجنب سقوط لبنان في الفوضى.

تدهور لبنان

ويشهد لبنان، منذ عام 2019، انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا، مع بدء تراجع الليرة تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وفاقم هذا التدهور الاقتصادي الحاد، انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، لذلك حذر البنك الدولي في وقت سابق من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنف من بين أشد 10 أزمات وربما من بين 3 الأسوأ منذ منتصف القرن الـ 19.