من إنتاج نتفليكس.. جينيفر لوبيز بطلة فيلم الخيال العلمي Atlas

تستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية من روبوت قرر إنهاء الإنسانية من أجل وقف الحروب، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.

وقال براد بايتون مخرج أفلام San Andreas وRampage إن العمل مع جينيفر لوبيز حلم يتحقق بالنسبة له، ووصفها بأنها تحمل من القوة والأصالة ما ستضيفه إلى العمل المرتقب له.

شراكة إنتاجية بين جينيفر لوبيز ونتفليكس

فيلم Atlas هو باكورة الأعمال المرتقبة بين جينيفر لوبيز ونتفليكس وفق الاتفاق الذي وقع بينهما في وقت سابق، الذي ينص على تقديم المغنية الأمريكية قائمة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمحتوى الترفيهي للمنصة العالمية.

وأعلنت نتفليكس من قبل عن تقديم جينيفر لوبيز عملين عبر منصتها وهما The Mother من إخراج نيكي كارو، وتدور أحداثه حول أم متهمة بجرائم قتل تخرج من مخبأها لتعلم ابنتها كيفية البقاء على قيد الحياة.

وفيلم The Cipher المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، يركز على عميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تسمى نينا جويريرا التي تتبع قاتلا متسلسلا عبر الإنترنت.

وأشاد مسئولو نتفليكس بنجمة هوليوود جينيفر لوبيز التي تمتلك موهبة فريدة واستحوذت بإبداعاتها على مدار السنوات الماضية على قلوب الجماهير وكانت شخصا ملهما لأجيال كاملة بحسب البيان الصحفي، إلى جانب كونها من أبرز الناجحين في مجال الترفيه.

وتحضر جينيفر لوبيز حاليا لدورها في فيلم The Mother المقرر بدء إنتاجه في الخريف المقبل، وطرحه في الربع الرابع من عام 2022.

جينيفر لوبيز وبن أفليك

انضم بن أفليك الذي يبلغ من العمر 48 عاما إلى حبيبته جينيفر لوبيز 51 عاما، في حفل عيد ميلاد شقيقتها الخميسن، وبدت عليهما علامات الحب والاندماج العاطفي لأول مرة منذ تداول أنباء عودة علاقتهما العاطفية.

حضر طفلا جينيفر لوبيز التوأم حفل عيد ميلاد خالتهما، وهي نفس المناسبة التي حرص بن أفليك على حضورها، في الوقت الذي صرحت فيه والدة لوبيز من قبل بأنها مسرورة لتجدد علاقة ابنتها مع خطيبها السابق مرة أخرى.

في الماضي كانت والدة جينيفر لوبيز وبن أفليك مقربين للغاية وهي تحبه كثيرا، وكانت حزينة على انفصالهما وعدم تمكنهما من تحسين علاقتهما على مدار السنوات الماضية.