شاهد.. جيلان علاء تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

شاركت الفنانة الشابة جيلان علاء، صورة جديدة برفقة الفنان بيومي فؤاد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وهنأته بعيد ميلاده، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد" وانهالت تعليقات الجمهور لتهنئه بهذه المناسبة.



ومن جانب آخر، أعربت الفنانة جيهان علاء لعدسة " صدى البلد" ، عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، وعن مشاركتها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بطولة هنا الزاهد والمنتظر عرضه في رمضان 2021، أشارت جيهان علاء إلى أنها تقدم في المسلسل دور تراجيدي وهو دور جديد عليها وبعيد عن شخصيتها.

وقدمت الممثلة الشابة جيلان علاء، مسلسل نوفل نجمة شباك، ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM خلال شهر رمضان الكريم السابق.

وقصة المسلسل جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريته تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوى.

يذكر أن جيلان علاء قامت بعمل مسلسلين من قبل من خلال الراديو فى شهر رمضان، وتقدمت جيلان علاء وأمجد الشرقاوى بالشكر لطارق أبوالسعود المدير التنفيذى لشركة راديو النيل لمنحهم فرصة أول بطولة لجيلان وأمجد من خلال المسلسل وتجسيد دويتو ناجح مابين جيلان علاء وأمجد الشرقاوى.