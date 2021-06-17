قصة هروب بن أفليك من جينيفر لوبيز قبل الزواج

مازال خبر عودة العلاقة العاطفية للثنائي الفني الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبار المواقع الفنية العالمية بعدما اجتمع الثنائي مرة أخرى في خطوة مفاجئة للجميع.

قصة انفصال جينيفر لوبيز وبن أفليك

قبل 17 عاما انفصلت جينيفر لوبيز وأعلنت إلغاء خطبتها على بن أفليك جوت إبجاء أسباب واضحة للجمهور الذي تعلق بقصة حب "بينيفر" كما تطلق عليهما المواقع العالمية، وتزوجت من والد طفليها التوأم المغني الشهير مارك أنتوني.

وكشف مصدر لموقع page six، سبب انفصال جينيفر لوبيز عن حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك الشهير بدور باتمان في سلسلة أفلام دي سي الشهيرة.

وقال المصدر إن جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 51 عاما قررت إلغاء خطبتها على بن أفليك 48 عاما بعد هروبه من المسئولية وعدم رغبته في اتخاذ خطوة جادة في علاقتهما.

كان بن أفليك متخوفا من فكرة الزواج وإنجاب أطفال والاستقرار في عمر مبكر، وتسبب ذلك في جرح عميق للمغنية والممثلة الأمريكية لم يلتئم سوى بعودتهما سويا بعد كل هذه السنوات.

لم تجد جينيفر لوبيز بديلا لحفظ ماء وجهها أنذاك سوى بإعلان فسخ الخطبة، بعدما ارتبطت ببن أفليك عام 2001، وتطورت العلاقة إلى ارتباط عاطفي رسمي ثم خطبة عام 2003، وتأجيل حفل الزفاف.

كانت جينيفر لوبيز على علاقة حب ملحوظة بالممثل بن أفليك، لكنها سئمت من انتظاره وعدم قدرته على التأكد من خطوتهما المقبلة، فاضطرب إلى الزواج من مارك أنتوني ومحاولة الإيمان بالحب مرة أخرى.

عودة علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك

في أبريل الماضي عاد بن أفليك مرة أخرى إلى حياة جينيفر لوبيز لمساندتها بعد فسخ خطبتها على نجم البيسبول الشهير أليكس رودريجيز وسط شائعات حول خيانته لها.

قضى الثنائي رحلة رومانسية في ميامي، ثم عادا سويا إلى كاليفورنيا، ويخططان حاليا للانتقال والإقامة سويا في لوس أنجلوس برفقة أطفالهما من زيجات أخرى.

في الوقت نفسه تخطط جينيفر لوبيز للعديد من الخطوات الفنية الهامة في مشوارها التمثيلي بعد إتفاقها الشهير مع نتفليكس لتقديم أفلام ومسلسلات ترفيهية لجمهورها.