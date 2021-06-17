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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يزور أطفال مرضى القلب

صدى البلد

شارك الفنان كريم فهمي، صور وفيديوهات أثناء زيارته لمؤسسة مجدي يعقوب للأطفال المصابة بمرضى القلب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: " مع حبايبي وصحابي من مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، وأول فيديو دا مع ديدو واداني هدية حلوة اوي، ربنا يشفيهم ويبارك للقائمين على المؤسسة".

يذكر أن آخر اعماله فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي إضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

وكان اخر اعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.

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