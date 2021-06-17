جزمة بتتكلم .. أحمد بدير يكشف عن أغرب دور له فى فيلم تسجيلي

شاركت الاعلامية بوسي شلبي حوار خاص مع الفنان أحمد بدير، من مهرجان الاسماعيلية الدولي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكشف الفنان احمد بدير عن سعادته بالمهرجان، وأشار لأبرز الأفلام التسجيلية التي قدمها، مشيرا الي أغرب أدوار حياته الذي كان بفيلم تسجيلي عن “الجزمة” ، وقال: “كان دور صعب”.

وتابع بدير، قائلا:" عملت 3 أفلام درامية قصيرة، منهم فيلم عرض فى مهرجان فى بلجيكا، وخدت عنه جائزة أحسن ممثل، وفيلم عملت فيه دور جزمة بـ تتكلم من خلال تعليق صوتى فقط، لكن ما ظهرتش فى الفيلم".

وقام الفنان أحمد بدير ببطولة فيلم "موعد حياة" للمخرج "عمرو البهيدي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشارك في ثلاث مهرجانات دولية ، وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وعلي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز النجم أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا كما شارك أيضآ بمهرجان لندن السينمائي الدولي.

وحصل “ بدير” علي إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، وتم إرسالها لصناع الفيلم وأكدوا فيها أن فيلم "موعد حياة" من بين أكثر الأعمال اختيارًا في المهرجانات ، وسوف يتم عرض الفيلم ويعقب الغرض ندوة للفنان أحمد بديرالتي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.