أسعار هيونداي النترا وميتسوييشي لانسر في سوق المستعمل| صور

مازالت سوق السيارات المستعملة مقصد الكثيرين من راغبي شراء السيارات، لما توفره من مواصفات مناسبة بأسعار أقل من الجديد “الزيرو”، لتتوافق مع ميزانية كل فرد، و ينصح بالاستعانة بالخبراء للحصول على سيارة مستعملة غير معيبة.

في إطار ذلك يستعرض موقع “صدى البلد” سعر و مواصفات 5 سيارات شهيرة في سوق المستعمل المصري.



1 ـ هيونداي النترا موديل 2006

تتميز السيارة هيونداي النترا موديل 2006 بمحرك 1600 سي سي تخرج قوة 107 حصان ، وتعد من أفضل أنواع السيارات التي تستهلك بنزين بحرص شديد، وتقترن ناقل حركة يدوى مكون من 5 سرعات وأخر اوتوماتيكي من 4 سرعات.

تشمل السيارة هيونداي النترا موديل 2006 عدة تجهيزات الرفاهية منها، تكييف يدوى، راديو كاسيت، و عجلة قيادة باور ستيرينج، تحكم كهربائي في الزجاج والمرايا الجانبية، مسند يد خلفي، و مفتاح ريموت كنترول.

تتراوح أسعار سيارة هيونداي النترا موديل 2006 في السوق المصري المستعمل من 100 ألف إلى 130 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.



2 ـ ميتسوبيشي لانسر موديل 2003

تحمل سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 نوعين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي كاربراتير مع ناقل حركة يدوي، أما المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي معه ناقل حركة أوتوماتيك.

كما تتمتع السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 بعزل جيد في المقصورة الداخلية عن الضوضاء الخارجية، كما أن السيارة توفر للسائق رؤية واضحة للطريق، و سقف السيارة مرتفع وجسمها واسع وطويل بصورة مناسبة لراحة الركاب حيث تستوعب 5 ركاب بصورة جيدة .

يتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 في سوق السيارات المستعملة بين 90 ألف إلى 120 ألف جنيه، على حسب الحالة العامة للسيارة.



3 ـ رينو ميجان موديل 2006

تأتى سيارة رينو ميجان موديل 2006 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن.متر، بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوى بـ 5 سرعات و الأخر أوتوماتيكى 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر.

تتراوح أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2006 في السوق المصري المستعمل من 90 ألف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.



4 ـ هيونداي أكسنت موديل 2008

تتمتع السيارة هيونداي أكسنت 2008 بحصولها على خيارين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة، تصل في 12 ثانية فقط إلي سرعة 100 كم في الساعة، وسرعة قصوى 181 كم في الساعة.

أما المحرك الأخر بسعة 1500 سي سي بقوة 92 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر ، وتتسارع في 11.6 ثانية، وتصل سرعة القصوى الى 185 كم.

تأتى سيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 في السوق المصري المستعمل، بسعر يبدأ من 98 ألفًا إلى 120 ألف جنيه حسب حالتها.





5 ـ تويوتا ياريس موديل 2009

زودت تويوتا ياريس 2009 بمحرك سعة 1300، بقوة 84 حصان، بناقل حركة الأول أوتوماتيكي أو مانوال من 5 سرعات، مع مصابيح انسيابية، و غطاء محرك صغير نسبيًا.

وتستهلك 5.1 لتر لكل 100 كيلو متر، مع خزان وقود سعة 35 لتر، مع عوامل أمان من وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي، بجانب نظام فرامل Abs ، ومثبت سرعة.

جاء سعر السيارة تويوتا ياريس من 90 ألف حتى 140 ألف جنيه وفقاً لحالتها و جاهزيتها.