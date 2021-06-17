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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هانى الناظر

دعاء المواطنين أعظم من الأموال.. هاني الناظر : عالجت كثيرين عبر الفيسيوك.. فيديو

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه يتلقى رسائل من المواطنين عبر صفحته الشخصية على “ الفيس بوك”، بخصوص المشكلات الصحية التي يعانى منها المواطنين، ويقوم بالرد عليها، ويحدد الأدوية المطلوبة بالمجان.


وأضاف هاني الناظر خلال لقاء على قناة، أون أى، أن الفكرة جاءت له عندما سافر لـ باكستان فى 2006، ووجدهم يعالجون الناس المتواجدين في الجبل بطريقة " عن بعد"، وذلك عن طريق فيديو يرسله  المريض في الجبل لـ الأطباء المتواجدين في وزارة الصحة.


ولفت إلى أنه اعجب بهذه الطريقة الجميلة، واستغل صفحات السوشيال ميديا من أجل تطبيق هذه الفكرة الرائعة، ومن أجل الاستخدام الصحيح لـ وسائل التواصل الاجتماعي.


وأشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية إلى أن هناك بعض المواطنين غير قادرين على دفع مصاريف العلاج، وهناك البعض الأخير يكون فى مكان بعيد عن العيادات، ولذلك يقوم بعلاج المواطنين وكتابة الأدوية من خلال الصور التي ترسل له من المريض.


وكشف أن الموضوع بالنسبة له تطور وأن هناك رسائل من مرضى تأتى له من دول خارجية كثيرة، متابعا : " فى سيدة أمريكية كانت تعانى من مرض وذهبت لـ أطباء كثيرة ولم تأتى بـ نتيجة، ولكن أرسلت لي الفحوصات الخاصة بها من أجل كتابة علاج وبحمد الله جاءت بـ نتيجة".


ولفت إلى أن دعاء المواطنين أعظم من الأموال، وكشف أن احد أصدقاءه حسب في يوم حجم الكشوفات و ثمنها وأكد أنها وصلت في يوم واحد لـ أكثر من 100 ألف جنيه".

 


 

 

وقد نصح الدكتور هاني الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق ،  بارتداء الملابس القطنية  خاصة مع قدوم فصل الصيف ويفضل أن يكون لونه أبيض لكى يمتص الحرارة والابتعاد عن الألوان الداكنة وتجنب التعرض كثيرا لأشعة الشمس خلال فترات النهار.


وأضاف ، أن بعض الأفراد من الممكن ان تتعرض لضربات الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة واستخدام كريمات واقية للشمس وأسعارها فى متناول الجميع ويتم تجديدها كل ساعتين بدرجة +50


وأشار إلى أن  انه يجب وضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر خاصة أنه يعمل على وقاية الشعر من التلف  ، ولابد من تغطية الشعر ب القبعات لحمايته من أشعة الشمس والتى من الممكن ان تغير لونه او تسبب التقصف .


ونصح بالاستحمام بالماء البارد خلال فترة الصيف الحالية لدوره فى ترطيب الجلد والابتعاد عن استعمال الماء الساخن والذى نحتاجه فقط  فى فصل الشتاء والتي تساعد على توسيع الشعيرات الدموية وسخونية الجلد واستعمال صابونة الجلسرين.

 

هاني الناظر المشكلات الصحية الأمراض الجلدية العلاج عن بعد باكستان السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي

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