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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تألقها .. تعرف على تفاصيل إطلالة ابنة علا غانم في حفل زفافها

ابنة علا غانم
ابنة علا غانم

احتفلت مساء أمس  كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم بحفل زفافها في إحدى الأماكن الراقية المفتوحة وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

 

جذبت أبنة علا غانم الأنظار نحو إطلالتها الرائعة التي جمعت بين الأناقة و البساطة و عدم المبالغة، حيث أطلت بفستان أبيض ساحر ذات ذيل متوسط الطول و أكمام مكشوفة و لكنه أتسم بالقماش الناعم اللامع.

 

تفاصيل إطلالة ابنة علا غانم 

 

قد حمل فستان أبنة علا غانم في حفل زفافها توقيعMonique Lhuillier، تزينت بمجموعة خمن المجوهرات الخلابة و الراقية التي منحتها مظهرا جذابا و أنيقا.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة علا غانم على تسريحة شعر مميزة من أنامل المصفف كريم زناتي، ووضع لها Kiki Beauté مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحها.

 

يذكر أن كشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" أن سر تواجد الفنانة علا غانم في مصر بعد غياب طويل يعود إلى حضور فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على أبن أحد رجال الأعمال المصريين والذي سيقام في مصر اليوم الخميس بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

ويعد زوج ابنة علا غانم المستقبلي هو ابن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك جامعة خاصة بمدينة الأسكندرية، كما يمتلك أحد أكبر الفنادق في القاهرة ومحافظات مصر.

وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى والمشروبات الغازية احتفالا بفرح نجل ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" ونشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن زوجها المستقبلي:

- يعمل رجل الأعمال واسمه عبد الرحمن علاء رجب

-هوالابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب، الذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية  مدارس وجمعيات خيرية

-يعمل مع أبوه في الجامعة ويتولى إدارتها

-ظهر منذ فترة طويلة مع كاميليا أثناء حضورها خطوبة أحدى أصدقائها

جده هو رجل الأعمال محمد رجب، والذى رحل عن عالمنا وترك ورثه لأبو علاء وأخيه الثاني.

 

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