الفطر الأخضر خطر جديد يهدد العالم.. علاقته بفيروس كورونا وسر إصابة المرضى به بعد التعافي .. وأهم أعراض الفطريات الأربعة والفرق بينهم

الفطر الأخضر أكثر خطورة من الأسود

مرضى كورونا فريسة سهلة للفطريات الأربعة

أعراض الفطر الأخضر تظهر فى مرحلة متأخرة

أثار ظهور نوع رابع من الفطريات على مرضى كورونا حالة كبيرة من الزعر على مستوى العالم وأطلق عليه مرض الفطر الأخضر ولا يهدد المصابين فقط بل يصيب متعافي كورونا، وجاء ذلك بعد أمراض فطرية أخرى وهي الفطر الأسود والأبيض والأصفر بين مرضى كورونا.



مما جعل الجميع يرغب فى معرفة المزيد من المعلومات عن الفطريات الأربعة التى تهدد مرضى كورونا والمتعافين منه بصفة عامة ومصابي الفطر الأخضر بصفة خاصة والفرق بينه وبين الأنواع الأخرى.

علاقة الفطر الأخضر بـ كورونا

وجه طبيب سعودي شهير تحذيرا شديدا لمصابي ومتعافي كورونا من الفطر الأخضر وأنهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة به.



صرح الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المُركزة: أن خطورة الفطر الأخضر ترجع لقدرته على اختراق الرئة والأعضاء الداخلية بالجسم والتى يصعب اكتشافها بسرعة على عكس الفطر الأسود الذي يظهر على الوجه.

وأكد "ناصر" في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية " السعودية، أن أطول مدة للإصابة تصل إلى ثلاثة أشهر وينبغي طوال هذه الفترة متابعة حالة المرضى والاستمرار فى فحصهم بشكل دوري حتى إن لم تظهر أي أعراض للتمكن من اكتشاف الفطر الأخضر بسرعة قبل أن تتطور الحالة للأسوء.

وتكمن خطورة الفطر الأخضر فى أنه لايسبب أعراض واضحة إلا بعد انتشار المرض ومن أهم اعراضه: سعال، سعال مصحوب بدم، ألم صدر، ضيق في التنفس، والحمى، ولحسن الحظ أن المناعة القوية تلعب دور كبير فى حماية جميع الأشخاص من الإصابة بداء الفطر الأخضر وجميع الأمراض الأخرى لذا لابد ن الالتزا بالعادات الصحية التى تساعد على ذلك.

ولا يمكن حسم الإصابة بأى نوع من الفطريات الأربعة من خلال الأعراض فقط لأن معظمها تتداخل مع أعراض أمراض أخرى ويجب إجراء الفحوصات الطبية المناسبة للتأكد من الإصابة بالمرض، ويجب أن يتم كل هذا بشكل سريع حتى لا تتطور الحالة ويصاب المريض ببعض المضاعفات.

وقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر، وهى:



الفطر الأخضر



تسمى الفطر الأخضر أو " داء الرشاشيات" ويمكن أن تصيب الإنسان بعد التعافي من كورونا، وقد يتسبب فى الإصابة بالحساسية ، وانتقال العدوى لأعضاء الجسم الأخرى بما في ذلك الرئة.



أعراض الفطر الأخضر:



السعال

الإرهاق

حمى في حالات نادرة

انخفاض القدرة على الشم

سيلان الأنف

صداع الرأس

فقدان الوزن

صفير عند التنفس

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

سعال يصحبه دم فى الحالات الشديدة



المضاعفات :



الانتشار: انتقال العدوى لأجزاء أخرى من الجسم بالأخص الدماغ والقلب والكلى والعين، وينتشر بسرعة وقد يتسبب فى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه بسرعة.

النزيف: قد يحدث نزيفًا حادًّا في الرئتين ومميتًا في بعض الحالات.



الفطر الأسود



ينتقل المرض للانسان بسبب ملامسة الفطريات في البيئة المحيطة إذا تم استنشاقها وقد يصيب الرئتين أو الجيوب الأنفية ويمكن أن يتطور الفطر الأسود على الجلد خاصة إذا كانت به بعض الإصابات، كما يمكن أن تنتشر خلال مجرى الدم وتصل لأعضاء أخرى مثل الدماغ والطحال والقلب.



أعراض الإصابة بالفطر الأسود:

غثيان

قيء

الحمى

الصداع

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

آلام في البطن

نزيف في الجهاز الهضمي

تورم الوجه من جانب واحد

الرؤية المزدوجة وعدم وضوحها

ألم في العين

إسقاط العين

صعوبة في حركة العين

ضعف في الرؤية

تدلي الجفون

فقدان البصر أو العمى التام

احتقان الأنف ويتميز بأنه يتسبب فى تجلط الأوعية الدموية وموت الأنسجة

الفطر الأبيض



يتمركز الفطر الأبيض فى الطبقات السطحية للأغشية المخاطية فى بطانة الفم، و المريء، والجهاز التناسلي، والأمعاء وتسبب الموت فى بعض الحالات .

الفطر الأبيض أكثر شيوعًا بين من يعانون من ضعف المناعة وسوء التغذية وأمراض الكبد، وداء السكري هذا بالإضافة لمن استخدام الأدوية بشكل خاطئ مثل الإكثار من استخدام المضادات الحيوية واسعة المدى، والكورتيزون العشوائي، والأدوية المثبطة للمناعة ، ومن يرتدون الملابس الضيقة والدخنين بالإضافة إلى المسنين.

أعراض الفطر الأبيض:



احمرار

بقع بيضاء

ألم في الفم والحلق

التعب والإرهاق

ألم المفاصل

التهاب الجهاز التناسلي

التهاب المسالك البولية المتكرر

التهابات الجيوب الأنفية المزمنة

مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء





الفطر الأصفر :



فى هذا النوع من الفطريات تظهر الأعراض بعد انتشار الفطر فى الجسم وهى حالة خطيرة وتتطلب تدخل فورى من طبيب لديه الخبرة فى علاج هذا النوع من الأمراض.



ونستطيع تقليل مخاطر الإصابة بـ داء الفطر الأصفر من خلال تقوية المناعة وعدم تناول أدوية دون استشارة الطبيب وعدم التعرض للغبار والاهتمام بالنظافة.

أعراض الفطريات الصفراء:



تسرب القيح

فقدان للشهية شديد

التعب والإرهاق

اضطراب الهضم

الخمول

إبطاء التئام الجروح

فقدان الوزن بدرجة كبيرة

ضعف التمثيل الغذائي

يؤثرعلى العين فى بعض الحالات

ووجه " بدران " نصيحة لجميعة المواطنين، قائلا " المناعة القوية هى مفتاح الوقاية من أخطر الأمراض وجميع الفطريات المنتشرة مؤخرا، لذا لابد من الاهتمام بتحسينها ورفع كفائتها من خلال اتباع العادات الصحية والتغذية السليمة والابتعاد عن كل ما يضعف المناعة مثل التدخين وعدم النوم فى الليل".