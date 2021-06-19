عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الفطر الأخضر خطر جديد يهدد العالم.. علاقته بفيروس كورونا وسر إصابة المرضى به بعد التعافي .. وأهم أعراض الفطريات الأربعة والفرق بينهم

الفطر الأسود
الفطر الأسود

الفطر الأخضر أكثر خطورة من الأسود 

مرضى كورونا فريسة سهلة للفطريات الأربعة

أعراض الفطر الأخضر تظهر فى مرحلة متأخرة 

 

أثار ظهور نوع رابع من الفطريات على مرضى كورونا حالة كبيرة من الزعر على مستوى العالم وأطلق عليه مرض الفطر الأخضر ولا يهدد المصابين فقط بل يصيب متعافي كورونا، وجاء ذلك بعد أمراض فطرية أخرى وهي الفطر الأسود والأبيض والأصفر بين مرضى كورونا.


مما جعل الجميع يرغب فى معرفة المزيد من المعلومات عن الفطريات الأربعة التى تهدد مرضى كورونا والمتعافين منه بصفة عامة ومصابي الفطر الأخضر بصفة خاصة والفرق بينه وبين الأنواع الأخرى.

 

علاقة الفطر الأخضر بـ كورونا

وجه طبيب سعودي شهير تحذيرا شديدا لمصابي ومتعافي كورونا من الفطر الأخضر وأنهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة به.


صرح الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المُركزة: أن خطورة الفطر الأخضر ترجع لقدرته على اختراق الرئة والأعضاء الداخلية بالجسم والتى يصعب اكتشافها بسرعة على عكس الفطر الأسود الذي يظهر على الوجه.

 

وأكد "ناصر" في مداخلة هاتفية على قناة "الإخبارية " السعودية، أن أطول مدة للإصابة  تصل إلى ثلاثة أشهر وينبغي طوال هذه الفترة متابعة حالة المرضى والاستمرار فى فحصهم بشكل دوري حتى إن لم تظهر أي أعراض للتمكن من اكتشاف الفطر الأخضر بسرعة قبل أن تتطور الحالة للأسوء.

وتكمن خطورة الفطر الأخضر فى أنه لايسبب أعراض واضحة إلا بعد انتشار المرض ومن أهم اعراضه: سعال، سعال مصحوب بدم، ألم صدر، ضيق في التنفس، والحمى، ولحسن الحظ أن المناعة القوية  تلعب دور كبير فى حماية جميع الأشخاص من الإصابة بداء الفطر الأخضر وجميع الأمراض الأخرى لذا لابد ن الالتزا بالعادات الصحية التى تساعد على ذلك.
ولا يمكن حسم الإصابة بأى نوع من الفطريات الأربعة من خلال الأعراض فقط لأن معظمها تتداخل مع أعراض أمراض أخرى ويجب إجراء الفحوصات الطبية المناسبة للتأكد من الإصابة بالمرض، ويجب أن يتم كل هذا بشكل سريع حتى لا تتطور الحالة ويصاب المريض ببعض المضاعفات.

وقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر، وهى:


الفطر الأخضر


تسمى الفطر الأخضر أو " داء الرشاشيات" ويمكن أن تصيب الإنسان بعد التعافي من كورونا، وقد يتسبب فى الإصابة بالحساسية ، وانتقال العدوى لأعضاء الجسم الأخرى بما في ذلك الرئة.


أعراض الفطر الأخضر:


السعال
الإرهاق
حمى في حالات نادرة
انخفاض القدرة على الشم
سيلان الأنف
صداع الرأس
فقدان الوزن
صفير عند التنفس
ضيق في التنفس
ألم في الصدر
سعال يصحبه دم فى الحالات الشديدة


المضاعفات :


الانتشار: انتقال العدوى لأجزاء أخرى من الجسم بالأخص الدماغ والقلب والكلى والعين، وينتشر بسرعة وقد يتسبب فى الوفاة إذا لم يتم اكتشافه بسرعة.

النزيف: قد يحدث نزيفًا حادًّا في الرئتين ومميتًا في بعض الحالات.
 

 

الفطر الأسود


ينتقل المرض للانسان بسبب ملامسة الفطريات في البيئة المحيطة إذا تم استنشاقها وقد يصيب الرئتين أو الجيوب الأنفية ويمكن أن يتطور الفطر الأسود على الجلد خاصة إذا كانت به بعض الإصابات، كما يمكن أن تنتشر خلال مجرى الدم وتصل لأعضاء أخرى مثل الدماغ والطحال والقلب.


أعراض الإصابة بالفطر الأسود:

غثيان
قيء
الحمى
الصداع
ألم في الصدر
ضيق في التنفس
آلام في البطن 
نزيف في الجهاز الهضمي

تورم الوجه من جانب واحد 

الرؤية المزدوجة وعدم وضوحها
ألم في العين
إسقاط العين
صعوبة في حركة العين
ضعف في الرؤية

تدلي الجفون
فقدان البصر أو العمى التام

احتقان الأنف ويتميز بأنه يتسبب فى تجلط الأوعية الدموية وموت الأنسجة

 

الفطر الأبيض


يتمركز الفطر الأبيض فى الطبقات السطحية للأغشية المخاطية فى بطانة الفم، و المريء، والجهاز التناسلي، والأمعاء وتسبب الموت فى بعض الحالات .

الفطر الأبيض أكثر شيوعًا بين من يعانون من ضعف المناعة وسوء التغذية وأمراض الكبد، وداء السكري هذا بالإضافة لمن استخدام الأدوية بشكل خاطئ مثل الإكثار من استخدام المضادات الحيوية واسعة المدى، والكورتيزون العشوائي، والأدوية المثبطة للمناعة ، ومن يرتدون الملابس الضيقة والدخنين بالإضافة إلى المسنين.

 

أعراض الفطر الأبيض:


احمرار 

بقع بيضاء 
ألم في الفم والحلق
التعب والإرهاق 
ألم المفاصل
التهاب الجهاز التناسلي 
التهاب المسالك البولية المتكرر 
التهابات الجيوب الأنفية المزمنة

مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء 
 


الفطر الأصفر :


 فى هذا النوع من الفطريات تظهر الأعراض بعد انتشار الفطر فى الجسم وهى حالة خطيرة وتتطلب تدخل فورى من طبيب لديه الخبرة فى علاج هذا النوع من الأمراض.


ونستطيع تقليل مخاطر الإصابة بـ داء الفطر الأصفر من خلال تقوية المناعة وعدم تناول أدوية دون استشارة الطبيب وعدم التعرض للغبار والاهتمام بالنظافة.

 

أعراض الفطريات الصفراء:


تسرب القيح

فقدان للشهية شديد
التعب والإرهاق
اضطراب الهضم

الخمول 
إبطاء التئام الجروح 
فقدان الوزن بدرجة كبيرة 
ضعف التمثيل الغذائي
يؤثرعلى العين فى بعض الحالات 

ووجه " بدران " نصيحة لجميعة المواطنين، قائلا " المناعة القوية هى مفتاح الوقاية من أخطر الأمراض وجميع الفطريات المنتشرة مؤخرا، لذا لابد من الاهتمام بتحسينها ورفع كفائتها من خلال اتباع العادات الصحية والتغذية السليمة والابتعاد عن كل ما يضعف المناعة مثل التدخين وعدم النوم فى الليل".

الفطر الأخضر فيروس كورونا مرضى كورونا ضعف المناعة متعافي كورونا أعراض الفطر الأخضر

موضوعات متعلقة

تبدأ من الأنف.. أعراض جديدة لمرض الفطر الأسود المميت

حقيقة الفطر الأسود .. وطرق الوقاية منه

فوائد التفاح الأخضر.. للحامل والأطفال

غضروف الظهر الدهني .. معلومات لا تعرفها عن أعراضه وطرق علاجه

ترشيحاتنا

برفقة الكينج.. تامر حسني يغني "الليلة يا سمرا" بأحد الأفراح بالساحل الشمالي.. فيديو

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

الأرجنتين ضد أوروجواى.. رودريجيز يتقدم للتانجو بتمريرة من ميسي

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كوبا أمريكا.. تشيلي تتصدر المجموعة الأولي مؤقتا بفوزها على بوليفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ