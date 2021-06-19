حتى نهاية الشهر.. إعلان فرص جديدة للدراسة في بولندا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة مصر فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .

وأوضحت الإدارة، أن هناك بدل شهرى: 2500 يورو لأولئك الذين قرروا القدوم إلى بولندا مع عائلاتهم، وقد يحق لهم الحصول على بدل عائلي إضافي بالإضافة إلى ذلك سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.

بينما أخر موعد للتقديم: 30 يونيو 2021 وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني:https://pasific.pan.pl/wp-content/uploads/2021/04/PASIFIC-Call-1-Guide-for-Applicants.pdf

ويأتي ذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.



وكانت أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادت سفارة اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.



وإشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:

https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/

https://io.uns.ac.id/admission

https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one.