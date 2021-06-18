حماية وتأمين.. تعرف على شروط عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا أحد القضايا الهامة التى يتم مناقشتها بين الدولتين.

وأضاف بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنه قبل 2011 كان يوجد على الأراضى الليبية أكثر من 2 مليون عامل مصرى وحاليا وصل العدد لحوالى 30 ألف عامل فقط بل إنهم متواجدين بشكل غير منتظم.

وتابع مصطفى بكرى: السلطات الليبية كانت تطالب منذ فترة بعودة العمالة المصرية وذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ووزير العمل والتأهيل الليبي على العابد حيث تم بحث هذه القضية.



وأوضح بكرى، أن مصر وضعت شروطا لعودة العمالة إلى ليبيا وهى الربط الإلكترونى بين البلدين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة وأيضا ضمان الحصول على المستحقات بجانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر مع تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي وأخيرا توفير التأمين الصحى والاجتماعى من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.

وعقد وزير القوى العاملة، اجتماعا مهما مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة وذلك فى إطار زيارته للقاهرة حاليا لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى البلدين ، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية .



