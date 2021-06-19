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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام حجاج: ما فيش لوكيشن في مصر مبيحصلش فيه مشاكل

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تحدثت الفنانة ريهام حجاج، عن الواسطة والمحسوبية في الأعمال الفنية، مؤكدة أن هذا الموضوع أصبح أمر واقع في الوسط الفني في كل مكان بشكل كبير.
 

وقالت في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج سهرة خاصة، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الجمعة، إن الواسطة والمحسوبية في الوسط الفني شيء موجود، متابعة أنه :"ما فيش لوكيشن في مصر ولا في الوطن العربي مبيحصلش فيه مشاكل".


وأضافت أنه :"خاصة لما يكون في علاقات كتيرة جوا العمل تحصل مشاكل، والموضوع بيتحول من احترافية إلى علاقات خاصة، والمفروض الولاء للعمل وليس مصالح شخصية، والمحسوبية لما بتزيد غلط".

عبرت الفنانة ريهام حجاج، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السوشيال ميديا سلاح ذو حادين وعلينا الحذر منه.


ووصفت حجاج، بأنه المسيح الدجال، وفيها الشيء وعكسه، لافتة إلى أن هناك لجان الكترونية تشن هجوم حاد عليها بلا سبب.

وأضافت أنه :"احب أخد منها الحاجات الكويسة والحتة الوحشة بتاعتها محبش اخش فيها، والمعلومات المغلوطة وهناك اكاذيب كثيرة عليها، وعلينا الحذر من هذا الامر".
وتابعت أنه :"السوشيال ميديا فيها الشيء وعكسه وأحب السوشيال ميديا، وفيها أكوناتات مضروبة وغير حقيقية، وفي ناس بتأكل عيش من السوشال ميديا".

علقت الفنانة ريهام حجاج، على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".


وأضافت أنه : "انا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة".


ولفتت إلى أن هناك هجوم كبير عليها وأنها لا ترد على أحد، معلقة: "الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط".


وعن تحليلها الشخصى للهجوم عليها، قالت: "محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، وكان مرتبط بـ فنانة من قبل الزوج بي .. وأن طلاق محمد بالفنانة لم يكن معلوم".


وأشارت إلى أن علاقة محمد بـ زوجته الأولى "ياسمين عبد العزيز" انتهت قبل الارتباط بي بعام فالجميع لا يعلم ذلك.
 

الفنانة ريهام حجاج مواقع التواصل الاجتماعي ياسمين عبد العزيز السوشيال ميديا طليق ياسمين عبد العزيز

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ريهام حجاج: السوشيال ميديا المسيح الدجال

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