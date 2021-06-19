عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام حجاج صاحبتى.. شقيقة محمد حلاة لـ ياسمين عبد العزيز: قفلنا صفحتك وسعداء من غيرك

السيدة لمياء حلاوة
السيدة لمياء حلاوة

نشرت السيدة لمياء حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة ، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجهت فيها رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز . 

 

وقالت “ لمياء حلاوة ” فى الفيديو أنها شاهدت البرنامج الذى ظهرت فيه زوجة شقيقها الفنانة ريهام حجاج ، ووصفتها بأنها صديقتها وأختها ، مؤكدة انها قالت كلام محترم ومن قلبها . 

 

وتابعت : فؤجئت منذ ساعة بان هناك كلام يقال عن حرابيق وهو ما أزعجها ، فمنذ 3 سنوات ونحن نتعرض إلى حرب، ونلتزم الصمت من أجل مصلحة أولادنا " . 

 

وأضافت : إحنا اتعلمنا نخاف على مصلحة أولادنا ، ولكن فى ناس غير مهتمه بهذا الامر " . 

 

واستكملت لمياء حلاوة: إحنا خلاص خرجناكى من حياتنا ، وقفلنا صفحتك ، ولا نتذكرك ، وعايزينك تنسينا ،حاولى تكون سعيدة ، لان أحنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك ، يارب الكلام ده يوصلك ، لام غير كده هتبوظى الصفحة الجديدة بتاعتك ". 

ريهام حجاج: ما فيش لوكيشن في مصر مبيحصلش فيه مشاكل

ريهام حجاج: السوشيال ميديا المسيح الدجال

وكانت قد تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

 

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا" .


كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.  
 

txt10 تصريحات جريئة من ريهام حجاج عن زواجها من محمد حلاوة و خلافها مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو
txtريهام حجاج عن خلافات ياسمين عبد العزيز: "كلنا اتجوزنا دلوقتي".. فيديو
يأتي ذلك بعدما، تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا".


كشفت ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، قائلة: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

 

خلاف ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج 


حالة من الجدل أثيرت في شهر يناير عام 2019 بعدما أعلنت ريهام حجاج زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

وما بين تعاطف الكثير مع ياسمين واتهامهم لريهام حجاج بخطف زوجها منها وبين تهنئة البعض لريهام بهذه الزيجة، إلا أن ياسمين عبد العزيز أثارت جدلا جديدا من خلال حسابها الخاص على إنستجرام حيث نشرت بعض الصور ومقطع فيديو يكشف عن تلقيها لمئات الزهور بمنزلها واكتفت بالتعليق قائلة: "thank you so much".

 

الصور التي نشرتها ياسمين أثارت جدلا كبيرا خصوصًا وأنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي أرسل لها الزهور ودفع البعض لزعم بأنها تعيش قصة حب وأنها نجحت في تخطي أزمة طلاقها من محمد حلاوة.

وبمرور الأيام قامت كل من ياسمين وريهام، باستخدام السوشيال ميديا كسلاح لإرسال الرسائل غير المباشرة لبعضهما البعض، وبعد مرور فترة زمنية اشارت الدلائل لوجود علاقة حب بين ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بظهورهما بشكل متكرر سوياً في أكتر من مناسبة وتجمع ولم يقم أي منهما بنفي او تأكيد تلك الأخبار حينها، حتى صرح شقيق ياسيمن عبد العزيز بحقيقة وجود علاقة حب، واعتراضه عليها، ومن ثم نشبت العديد من الخلافات بينها وبينه.

وفي عام 2020 تصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ان قام كلا منهما بتغير حالة ارتباطهما بشكل رسمي.

وبعد خلاف دام قرابة عام بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز ، بسبب علاقتها بالفنان احمد العوضي وازدياد الشجار بصورة اكبر بعد اعلان زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي بادر وائل عبد العزيز بإنهاء الخلاف بينهما.

نشر وائل عبد العزيز على حسابه على موقع إنستجرام وفيسبوك صور تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز للتهنئة بنجاح مسلسلها اللي مالوش كبير وحلول عيد الفطر.

 

ريهام حجاج ياسمين عبد العزيز محمد حلاوة شقيقة محمد حلاوة لمياء حلاوة مواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

برفقة الكينج.. تامر حسني يغني "الليلة يا سمرا" بأحد الأفراح بالساحل الشمالي.. فيديو

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

الأرجنتين ضد أوروجواى.. رودريجيز يتقدم للتانجو بتمريرة من ميسي

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كوبا أمريكا.. تشيلي تتصدر المجموعة الأولي مؤقتا بفوزها على بوليفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ