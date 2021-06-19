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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط بطائرة مفخخة

السعودية.. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط بطائرة مفخخة

صدى البلد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات الحوثية العدائية".

وأضاف التحالف: "استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين".

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وفي وقت سابق، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية".

وشدد ماكنزي على أن "الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وأنهم "يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

واتهم ماكنزي، إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".

وأضاف أن "إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".
 

السعودية التحالف الحوثيين مليشيات الحوثى خميس مشيط ماكنزي

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