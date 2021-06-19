تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000