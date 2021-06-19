عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس اليوم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN SPORTS HD 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

وتلعب المباراة عند الساعة السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

ترشيحاتنا

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يدعم خدمات جوجل.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50

زيادة جديدة في أسعار نيسان جوك موديل 2021

نقل مظاريف امتحانات الدبلومات الفنية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

بإطلالة ملفتة.. شاهد أحدث ظهور لـ كارولين عزمي عبر انستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ