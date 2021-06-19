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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسوان يعلن توفير وسائل مواصلات لمراقبي امتحانات الدبلومات

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع نقابة المعلمين لتوفير سيارات ميني باص كوسيلة نقل بديلة لقطار السكك الحديدية وذلك لتأمين نقل المراقبين للجان الإمتحانية قبل بدء الأمتحانات بوقت كافي لضمان سير الأمتحانات. 

 

جاء ذلك عقب شكوى أهالي الطلاب والطالبات للواء أشرف عطية محافظ أسوان، من تأخر وصول المراقبين للجان إمتحانات الدبلومات الفنية التي أنطلقت اليوم السبت بسبب حدوث عطل مفاجئ في القطار الذي كان يقل المراقبين للجان مراكز ومدن دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو. 

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ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم التنسيق مع النقابة لنقل المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة من الغد وبناءاً على رغباتهم وبأجر رمزي على أن يقوموا بالأخطار المسبق للمديرية لتحديد الآحتياجات من السيارات وخطوط سيرها. 

 

ولفت خالد قبيصي، إلى أنه بمراجعة المسئولين في هيئة السكك الحديدية أكدوا علي أن العطل الذي حدث في قطار الضواحي اليوم كان مفاجئ وطارئ، كما أنه سيتم مد خط سيره إلى محطة مدينة السباعية على الحدود الشمالية للمحافظة بدلاً من محطة أدفو طوال فترة إمتحانات الدبلومات حتى الأول من يوليو المقبل تيسيراً على المعلمين .

 

وكان أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إطلاق حملة الفحص الطبي الشامل المجاني " أكشف وأطمن " بداية من الأول لشهر يونيو الجارى وتستمر على مدار 30 يوماً وحتى نهاية نفس الشهر والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهدف الكشف المجاني على المواطنين في المناطق النائية والبعيدة تسيراً عليهم من مشقة التنقل بين الوحدات الصحية والمستشفيات.

 

وقال الدكتور إيهاب حنفي بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطن الأسواني بكافة أنحاء المحافظة وخاصة في القرى الأكثر إحتياجاً والمناطق النائية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية وهو الذي يأتي تنفيذه متواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة ".

 

وأشار إيهاب حنفي بأنه تم مواصلة تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية بكافة القرى والنجوع على مدار الأيام الماضية والتي نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 6 ألاف مواطن ومواطنة داخل قرى الدقاديق وحاجر البلاليص بمركز إدفو ، وسبيل أبو المجد بمركز كوم أمبو ، وعنيبة وبلانة بنصر النوبة.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية الدبلومات الفنية 2021

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