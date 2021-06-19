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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع فقدان الوزن.. دراسة تكشف أفضل طعام لمرضى السكري

مرض السكري
مرض السكري

اثبتت دراسة جديدة، أن نوعًا معينًا من النظام الغذائي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم.

 

ووفقا لموقع “express”، فأن ما يقرب من 50 في المائة من المشاركين مصابين بمرض السكري بعد المشاركة في “برنامج إدارة الوزن منخفض السعرات الحرارية والقائم على النظام الغذائي”، أظهرت النتائج أن 70 في المائة من أولئك الذين دخلوا مرحلة التعافي ما زالوا يتمتعون بمستويات صحية من السكر في الدم بحلول نهاية العام الثاني من التجربة.

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وأشار مركز السكري في المملكة المتحدة، إلى أن "ثلثي (64 في المائة) ممن فقدوا أكثر من 10 كيلوجرامات كانوا في حالة أفضل بعد عامين".

 

وأجريت الدراسة على الأشخاص المصابين بمرض السكري، وتم تقييد الأشخاص في مجموعة النظام الغذائي بـ 850 سعرًا حراريًا يوميًا، تتكون من أربع أطباق شوربة يوميا مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

 

وأفاد التقرير أنه مع تناول الشوربة يوميا يتم ضبط السكر في الجسم بجانب فقدان الوزن الزائد.

السكر مرض السكري شوربة فقدان الوزن الزائد الوزن الزائد

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