طريقة عمل بطاطس مشوية محشية.. اكتشف فوائدها

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل بطاطس مشوية محشية بمذاق لا يقاوم ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مقادير بطاطس مشوية محشية



بطاطس قاورمة مشوي بالقشر

بصل أخضر

ساور كريم

جبنة جودة مبشورة

جبنة موتزاريلا

فلفل الوان مكعبات صغيرة



طريقة تحضير بطاطس مشوية محشية



* يخلط البصل الأخضر مع الساور كريم والجبنة الجودة والجبنة الموتزاريلا والفلفل للحصول على الحشوة

* تفتح البطاطس وتنغز بالشوكة

* ثم تحشى بخليط الحشوة

* وتدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة

* وتقدم ساخنة

فوائد البطاطس المشوية

تعتبر البطاطس المشوية من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكثير وقد أكد المعالج بالاعشاب محسن النادي ان البطاطس دون ملح لها فوائد عديدة.

- تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.

- تمد الجسم بالطاقة.

- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.

- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.

البطاطس المسلوقه تساعد في عدم الاصابة بالسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية .