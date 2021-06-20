بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي مطار قرطاج منذ قليل في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.