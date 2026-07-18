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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطل إنقاذ أسرة الغربية يروي تفاصيل اللحظات الحاسمة

إنقاذ أسرة الغربية
إنقاذ أسرة الغربية
رحمة سمير

روى أحمد مجدي البنا، بطل واقعة إنقاذ أسرة من الغرق بمحافظة الغربية، تفاصيل اللحظات التي سبقت تدخله لإنقاذ ركاب سيارة سقطت في المياه، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة واحدة في القفز لإنقاذهم.

وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء جديد، إنه بمجرد رؤيته السيارة تسقط في المياه اندفع سريعًا للمساعدة، مضيفًا: "أول ما شوفت العربية نزلت المية على طول... مافكرتش، ربنا هو اللي وفقني."

وأوضح أنه لم يكن بمفرده في عملية الإنقاذ، مشيرًا إلى أن شخصًا آخر سبق بالنزول إلى المياه، بينما شارك هو في كسر زجاج السيارة لإخراج الركاب، قائلًا: "أنا كسرت الإزاز الأمامي، وكان فيه شاب تاني بيحاول يفتح الباب ويكسر الإزاز برضه."

وأشار أحمد إلى أنه كان في طريقه إلى عمله عندما وقع الحادث، لكنه لم يفكر في أي شيء سوى إنقاذ الأسرة، مضيفًا: "صاحبي خد مني التليفون والمحفظة والفلوس، وأنا نزلت على طول."

وكشف أنه أصيب أثناء كسر زجاج السيارة، موضحًا: "وأنا بكسر الإزاز دخلت حتة إزاز في إيدي، ورحت المستشفى وشالوها، والحمد لله الإصابة بسيطة."

وأكد أن ما كان يشغله بعد انتهاء عملية الإنقاذ هو الاطمئنان على الأسرة، قائلاً: "أهم حاجة كنت عايز أطمن عليهم وبس."

https://web.facebook.com/reel/809855068789095 

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