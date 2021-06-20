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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل السجل الإجرامي لصاحب فيديو ترويج المخدرات على فيس بوك

صدى البلد

بعد ساعات من قتل صاحب واقعة الترويج والإعلان عن بيع المخدرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت أجهزة الأمن بقنا، عن تفاصيل السجل الإجرامي للمتهم فرج. أ. أ، المطلوب في عدد كبير من القضايا.

تبين من السجل الإجرامي للمتهم، أن إجمالى الأحكام المسجلة ضد المتهم منها ١٦ حكم بالسجن المؤبد فى قضايا قتل وشروع فى القتل وسرقة أسلحة نارية والاتجار فى المخدرات.

 

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وتشمل قضايا المؤبد القضايا أرقام ه/ ٢٠١٣ سرقة بالإكراه و ٦٨٩/ ٢٠١٢ سرقة سلاح و ٢٣٩٥ / ٢٠١٣ قتل وشروع فى القتل و ١٢٦ / ٢٠١٣ سرقة بالإكراه و ٣١٠٢ / ٢٠١٤ و ٣٢٧٨ /؛٢٠١٤ و ١٧٧٩ / ٢٠١٤ و ١٩٠٦ / ٢٠١٤ و ١٨٢٥ / ٢٠١٤ وجميع القضايا سرقة أسلحة بمركز قنا.

كما تضم القضايا، ٣ قضايا بمركز دشنا وتشمل ٤٨٢ / ٢٠١١ سرقة بالإكراه و ٨١٣ / ٢٠١٢ استعمال قوة وسرقة أسلحة و ٣١٠٣ / ٢٠١٤ بدائرة مركز قنا، بالإضافة إلى ٤ أحكام بالسجن ٣ سنوات وحكم بالسجن ١٠ سنوات وحكم بالسجن ١٥ سنة بإجمالي ٩ قضايا سرقة بالإكراه.

كانت أجهزة الأمن بقنا، رصدت فيديو لـ فرج. أ. أ - ٥٠ سنة، ومقيم بنجع الخطاطبه بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا، ومسجل خطر، يعلن من خلاله  الإتجار فى المخدرات، و الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى و كتابة رقم تليفونه للتواصل مع عملائه.

كما روج المتهم فى الفيديو، لشائعات بقدرة الأفيون والحشيش على مقاومة فيروس كورونا، وتضمن فيديو وجود مخدرات متنوعة وأسلحة نارية بحوزة المتهم.

وتمكن فريق البحث المشكل بإشراف  اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، من تتبع الأوكار التى يختبئ بها المتهم وتم تحديد وكر بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لقرية السمطا يختبىء به المتهم.

وداهمت قوات الأمن العام و الأمن المركزى، الموقع و فور اقتراب القوات بادر المتهم بإطلاق النار على القوات التى تبادلت معه إطلاق النار، حتى لقى مصرعه و ضبط بحوزته ٣ بنادق آلية، كما أصيب النقيب حسام عبد التواب بقوات الأمن المركزى بطلق نارى.


 

 

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