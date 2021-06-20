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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الترجي في 19 مباراة.. الأهلي ينهي أسطورة رادس

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تلقى الترجي، الهزيمة على ملعبه حمادي العقربي في رادس، على يد ضيفه الأهلي، بنتيجة 0-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترجي خسر في عقر داره بعد 19 مباراة قارية، لم يعرف خلالها طعم السقوط في ملعب رادس.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

المثير أن آخر هزيمة قارية للترجي في ملعبه كانت على يد الأهلي في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2018، وبالتحديد يوم 17 أغسطس، بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو.

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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز علي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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عماد متعب: ذكاء موسيماني سبب فوز الأهلي على الترجي في تونس

19 مباراة بدون هزيمة

وظل الترجي صامدًا على مدار 19 مباراة متتالية، بالفوز في باقي لقاءات نسخة 2018 بداية من لقاء النجم الساحلي في ربع النهائي، ثم بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في نصف نهائي تلك النسخة، ثم الأهلي المصري في إياب الدور النهائي.

وفي نسخة 2018-2019، فاز الترجي على حوريا الغيني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي في رادس بدور المجموعات.

وفاز على الرياضي القسنطيني الجزائري في ربع النهائي، ومازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، ثم لقاء الوداد المغربي الشهير في إياب النهائي والذي لم يستكمل.

وفي نسخة 2019-2020، فاز الترجي على إيليكت بطل تشاد في دور الـ 32، ثم تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي، والرجاء المغربي، وفاز على شبيبة القبائل الجزائري بدور المجموعات، وفاز على الزمالك المصري.

وفي النسخة الحالية، تغلب الترجي على أهلي بنغازي الليبي في دور الـ 32، وفاز على الزمالك وتونجيت السنغالي، وتعادل مع مولودية الجزائر، ثم فاز على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.
 

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التكبد.. تعليق الصحف التونسية على هزيمة الترجي من الأهلي

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شغب وقنابل غاز .. قصة فوز الأهلي على الترجي بـ رادس كاملة

الأهلي يصل القاهرة

ووصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة الدولي، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وحقق الأهلي بقيادة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير.

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