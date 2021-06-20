الجيش الليبي يعلن حدود ليبيا مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء السبت، الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة.

وبحسب "العربية"، قال الجيش الوطني الليبي في بيان إن "القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية، وتعلن أنها منطقة عسكرية يحظر فيها التنقل".

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي شن سلسلة ضربات عنيفة على وديان وكهوف بجبال الهروج جنوب ليبيا يتمركز بها عناصر تنظيم داعش.

ماذا يحدث؟

وكان بيان صادر عن الجيش الليبي في وقت سابق، قال إن هذه الضربات، تأتي ضمن العملية العسكرية التي أعلنت عن انطلاقها القيادة العامة لتطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من جنوب ليبيا وكرا لها لتهديد الأمن في البلاد وفي دول الجوار أيضا.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري الخميس الماضي، انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد عناصر التنظيم.

وتابع: "العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين".