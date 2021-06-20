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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

الزيتون المخلل من أفضل أنواع المخللات، كما تفضل العديد من السيدات إعداده في المنزل بطرق ووصفات مختلفة حسب رغبتها، ويحتوي الزيتون المخلل على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم عند تناوله باعتدال.

إليكم ابرز الوصفات المختلفة والشهية لإعداد الزيتون المخلل في المنزل..

طريقة عمل الزيتون المخلل الشيف الشربيني

مقادير زيتون أسود مخلل

زيتون أسود 

خل 

ملح 

ثوم ‏ 

فلفل حار 

زيت عباد الشمس 

عصير ليمون 


طريقة تحضير زيتون أسود مخلل


* اخلطي الزيتون الاسود مع الملح وعصير الليمون والخل والقليل من الماء

* ضيفي زيت عباد الشمس و الثوم دون تقشيره

* ضعي الزيتون في البرطمان واحفظيه لمدة 20 يوم قبل الاستخدام

 

وصفة أخرى
 

مقادير زيتون أخضر مخلل سادة
زيتون أخضر 

خل 

كمون حصى

ماء 

ملح 

حبهان 

ثوم 

ورق لورا 

جزر 

فلفل حار 

كزبرة خضراء 

ليمون 


طريقة تحضير زيتون أخضر مخلل سادة
* قطعي الليمون و افرميه مع ماء و ملح

* ضعي الخليط علي الزيتون الاخضر مع فلفل اخضر و ثوم و حبهان و كمون و ورق لورا

* قطعي جزر مكعبات و ضيفيه علي الزيتون مع كزبرة خضرا

* ضعي كل المكونات في برطمان محكم ثم ضيفي خل و ماء و ملح و اتركيه حتى يكتمل التسوية

 

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل الست غالية

مقادير الزيتون الأخضر
2 كيلو زيتون تفاحي 
كوب ملح
كوب عصير ليمون
جزرة مبشورة 
فلفل بلدي 
كرفس
زيت حسب الاحتياج
قشر الليمون المعصور 
لتر ماء

طريقة تحضير الزيتون الأخضر


1- اغسلي الزيتون بشكل جيد،  ثم انقعية 3 ايام مع تغير المياه كل ساعتين في برطمان، ثم ابدأي بوضع الجزر والزيتون، ويجب ان تقومي بشق الزيتون من  الـ 4 جهات ونزلي الفلفل البلدي والكرفس وقشر الليمون وهكذا حتى يمتلىء البرطمان .
2-  ضعي عصير الليمون، ثم الملح على المياه، ثم قومي بتقليبهم بشكل جيد، وضعي المياة حتى يمتلىء البرطمان، وضعي على الوش قشر الليمون والقليل من الزيت حتى يغطى الوجه جيدا.
3- ثم قومي بوضع كيس شفاف، وأغلقي البرطمان بشكل محكم حتى لا يدخل الهواء ويعفن، ثم يمكنك فتح البرطمان بعد 40 يوم.

 

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أنواع الزيتون المخلل
 

الزيتون الأخضر
الزيتون الأسود

فوائد الزيتون

يعتبر الزيتون ثمرة غير عادية بسبب محتواها العالي من الدهون، الدهون الأكثر وفرة فيها هي حمض الأوليك، والذي قد يكون له العديد من الفوائد الصحية، كما تحتوي أيضًا على 4-6٪ من الكربوهيدرات، يتكون معظمها من الألياف.

ويعتبر الزيتون مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ، والتي يُضاف بعضها أثناء المعالجة. تشمل المركبات المفيدة لهذه الفاكهة:

فيتامين E: عادة ما تحتوي الأغذية النباتية على كميات عالية من مضادات الأكسدة القوية هذه.

الحديد: يعتبر الزيتون الأسود مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو أمر مهم لخلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين.

النحاس: غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي الغربي النموذجي إلى هذا المعدن الأساسي، قد يزيد نقص النحاس من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكالسيوم: هو أكثر المعادن وفرة في الجسم، وهو ضروري لوظيفة العظام والعضلات والأعصاب .
صوديوم، تحتوي معظم الزيتون على كميات عالية من الصوديوم نظرًا لأنها معبأة في محلول ملحي أو ماء مالح.

حمض الأوليك: من الأحماض الدهنية الرئيسية في الزيتون ، بتحسين صحة القلب، قد ينظم مستويات الكوليسترول ويحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة .

ثبت أن بعض المركبات النباتية الموجودة في الزيتون وزيت الزيتون تساعد في منع فقدان العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

المصدر healthline

الزيتون طريقة عمل الزيتون المخلل طريقة عمل الزيتون الأخضر أنواع الزيتون المخلل فوائد الزيتون

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