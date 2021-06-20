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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تطلق مهرجان عرض وتحكيم مشروعات التخرج

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

عقدت شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المهرجان السنوي لعرض وتحكيم مشروعات التخرج للعام الجامعي 2020/2021، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية.

 

وتتناول مشروعات التخرج هذا العام مجموعة من الأفكار والموضوعات والقضايا المتنوعة التي تعبر عن أفكار الشباب ورؤيتهم للمستقبل، حيث  تُعرض مشاريع تخصص "العلاقات العامة والإعلان"، وهي مشروعات: Digitale ، اكتشف من نفر، ايسيوان، Mama140.

 

كما جاءت مشروعات تخصص "الإذاعة والتلفزيون" بأسماء “مش ميكي، أتوبيس، غربة، حد سامع حاجة، إشراف الجنوب، كورن كوخ، حلقة موبيوس"، ويشرف على تحكيم المشروعات نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام والعلاقات العامة والإعلان.

 

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من جانب آخر، أعلنت إدارة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ، عن  مشاركة طلاب الكلية في مبادرة “كويكب مصر” بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

 

‎وتعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الطلاب على التعمق والبحث في المجالات المتعلقة بالفضاء. 

 

وستعقد المبادرة مجموعة من ورش العمل فى مقر الوكالة لتدريب الطلاب على مجالات البحث وإنتاج المواد و الأفلام المتعلقة بتكنولوجيا الاتصال والفضاء.

 

أهم رسائل الماجستير بكلية الإعلام  

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، درجة الدكتوراه فى الصحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث أحمد فتحى المدرس المساعد بجامعة الأهرام الكندية، عن رسالة بعنوان "نظم تمويل المؤسسات الصحفية المصرية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.. دراسة مستقبلية".
 

الرسالة جاءت تحت إشراف الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بالكلية، وضمت هيئة المناقشة الدكتور محرز غالى أستاذ الصحافة، والأستاذ عبد الفتاح الجبالى الوكيل السابق للمجلس الأعلى للإعلام والمستشار الاقتصادي لمركز الأهرام للدراسات.

 

وقامت الدراسة برصد وتحليل واقع نظم التمويل فى المؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، بما فى ذلك المعوقات والمشكلات التى تواجه تلك المؤسسات فى الوقت الراهن فى ظل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها، خاصة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة "كورونا".
 

كلية الإعلام جامعة القاهرة مشروعات التخرج المهرجان السنوي الإذاعة والتلفزيون

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