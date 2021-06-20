جولة مفاوضات فيينا السادسة.. تقدم كبير دون اتفاق بين إيران والدول الكبرى

جرت محادثات أخرى بين إيران والقوى العالمية اليوم الأحد في محاولة للتفاوض واستعادة اتفاقية 2015 لاحتواء مساعي محاولات إيران تطوير قدراتها النووية ، الذي تخلت عنه إدارة ترامب، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

ذكرت الشبكة إن هذا هو أول اجتماع رسمي منذ أن فوز رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية في البلاد الأسبوع الماضي.

قال العديد من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات إنهم أحرزوا تقدمًا مؤخرًا وأن النتائج التي تفاوضوا عليها تحتاج إلى موافقة الحكومات المعنية.



التقى دبلوماسيون كبار من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا في فندق بالعاصمة النمساوية لحضور الاجتماع الأخير للجولة السادسة من المحادثات في فيينا.



ذكر إنريكي مورا، مبعوث أوروبا لمفاوضات إيران النووية، إن الوفود ستعود بفكرة أوضح عن إبرام الاتفاق، مؤكدًا إنه "بات لدينا فكرة أوضح عن طبيعة المشاكل السياسية".

وقال مورا "أحرزنا تقدما في هذه الجولة وأصبحنا أقرب لاتفاق".



من جانبه، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا : نحتاج أسبوعين إضافيين للانتهاء من وثيقة الاتفاق مع إيران"، ذاكرًا إنه لا موعد محدد إلى الآن لعودة المفاوضات.

أمريكيًا، قال مسشار الأمن القومي الأمريكي، إنه لا تزال العديد من القضايا العالقة بمفاوضات إيران النووية .

ذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تمضي في مسار المفاوضات من أجل إعادة اتفاق إيران النووي.

وقال سوليفان لمقدم برنامج "هذا الأسبوع" ، جورج ستيفانوبولوس : "أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به في الولايات المتحدة هو إبقاء أعيننا على مفتوحة. أولويتنا القصوى الآن هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي. نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك ، وليس الصراع العسكري.".

وتابع: "سوف نتفاوض بطريقة واضحة وحازمة مع الإيرانيين لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى نتيجة تضع برنامجهم النووي في صندوق".



أضاف "ما أود قوله هو أنه لا تزال هناك مسافة معقولة لقطع بعض القضايا الرئيسية بما في ذلك العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهد بها ، ولكن السهم تم توجيهه في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعمل".

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستتوقف اليوم الأحد لكي يعود المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات لأنه لا يمكن حل الخلافات الباقية بسهولة.

ذكر عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا “نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة”.

وأضاف “سنعود إلى طهران الليلة”.

وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران بعد أن وصفته بأنه مليء بالعيوب ولم يلغ خطر تطوير إيران لقدرات أسلحة نووية.



وخالفت إيران منذ ذلك الحين بنودا صارمة للاتفاق متعلقة بتخصيب اليورانيوم لكنها قالت إن خطواتها يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات.

