هروب مسؤول صيني كبير إلى أمريكا بحوزته معلومات خطيرة.. ما القصة؟

ضجت وسائل إعلام أمريكية بنبأ هروب مسؤول صيني كبير مع ابنته إلى الولايات المتحدة، وبحوزته معلومات سرية "خطيرة" بشأن تسرب فيروس كورونا "كوفيد-19" من مختبر ووهان في الصين.

يقول موقع "دايلي بيست" الأمريكي، نقلا عن مصادر إعلامية صينية، إن نائب وزير أمن الدولة الصيني، دونج جينجوي قد انشق ولجأ مع ابنته إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وبحسب التقارير، سلم المسؤول الصيني أدلة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان، ما دفع الإدارة الأمريكية للتركيز مجددا على فتحت تحقيق في منشأ وباء "كوفيد-19".

ويعد دونج البالغ 57 عاما مسؤولا في وزارة أمن الدولة الصينية، وكان يعمل لصالح الاستخبارات الصينية حيث كان يرأس عمليات مكافحة التجسس منذ إبريل 2018.

ظهرت أخبار انشقاق المسؤول الصيني البارز مع تزايد الشائعات حول مكانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، لكن تقارير محلية قالت إنه خاطب مؤخرا في ندوة حول مكافحة التجسس وحذر العملاء من المخترقين الذين يعملون مع القوات المعادية للصين.

وزاد الحديث عن انشقاق دونج بعد تغريدة كتبها هام ليانشاو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الصينية، والناشط المؤيد حاليا للديمقراطية الأمريكية، الذي ذكر أن دونج قد انشق.

وادعى ليانشاو أن وجود محادثات أمريكية صينية في مارس الماضي بولاية ألاسكا، حول المسؤول الصيني الهارب.

وإذا تم تأكيد خبر انشقاق دونج وطلبه اللجوء إلى أمريكا، فسيكون أبرز مسؤول صيني ينشق ويلجأ للولايات المتحدة.

في المقابل، يرى نيكولاس إفثيميادس، الخبير السابق في البنتاجون ووكالة المخابرات الأمريكية المركزية إن مثل هذه التقارير تأتي في إطار "الشائعات فقط"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث بانتظام في إطار الحرب الإعلامية بين بكين وواشنطن.

وأكد الخبر في البداية موقع SpyTalk الاستخباراتي الأمريكي، كما انتشر بوسائل الإعلام الصينية المعارضة، فيما تحدثت تقارير عن أن دونج محتجز لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية في الوقت الحالي.

وتشير التقارير إلى أن دونج يمتلك معلومات مفصلة حول أنظمة الأسلحة في الجيش الصيني، العمليات العسكرية للجيش، تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

من ناحية أخرى، قالت مواقع إخبارية مقربة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن دونج، ألقى محاضرة في 18 يونيو الجاري، تحدث خلالها عن خونة داخل النظام يعملون مع جهات أجنبية.

ولم تعلق السلطات الصينية بشكل رسمي على النبأ المنشور في مختلف الصحف الأمريكية، بشأن هروب المسؤول الصيني البارز وابنته من البلاد.