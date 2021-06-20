عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب مسؤول صيني كبير إلى أمريكا بحوزته معلومات خطيرة.. ما القصة؟

هروب مسؤول صيني كبير
هروب مسؤول صيني كبير إلى أمريكا بحوزته معلومات سرية خطيرة

ضجت وسائل إعلام أمريكية بنبأ هروب مسؤول صيني كبير مع ابنته إلى الولايات المتحدة، وبحوزته معلومات سرية "خطيرة" بشأن تسرب فيروس كورونا "كوفيد-19" من مختبر ووهان في الصين.

يقول موقع "دايلي بيست" الأمريكي، نقلا عن مصادر إعلامية صينية، إن نائب وزير أمن الدولة الصيني، دونج جينجوي قد انشق ولجأ مع ابنته إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وبحسب التقارير، سلم المسؤول الصيني أدلة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان، ما دفع الإدارة الأمريكية للتركيز مجددا على فتحت تحقيق في منشأ وباء "كوفيد-19".

أول دولة في العالم تحقق رقما قياسيا.. الصين تمنح الجرعة المليار من لقاحات كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويعد دونج البالغ 57 عاما مسؤولا في وزارة أمن الدولة الصينية، وكان يعمل لصالح الاستخبارات الصينية حيث كان يرأس عمليات مكافحة التجسس منذ إبريل 2018.

ظهرت أخبار انشقاق المسؤول الصيني البارز مع تزايد الشائعات حول مكانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، لكن تقارير محلية قالت إنه خاطب مؤخرا في ندوة حول مكافحة التجسس وحذر العملاء من المخترقين الذين يعملون مع القوات المعادية للصين.

وزاد الحديث عن انشقاق دونج بعد تغريدة كتبها هام ليانشاو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الصينية، والناشط المؤيد حاليا للديمقراطية الأمريكية، الذي ذكر أن دونج قد انشق.

وادعى ليانشاو أن وجود محادثات أمريكية صينية في مارس الماضي بولاية ألاسكا، حول المسؤول الصيني الهارب.

وإذا تم تأكيد خبر انشقاق دونج وطلبه اللجوء إلى أمريكا، فسيكون أبرز مسؤول صيني ينشق ويلجأ للولايات المتحدة.

في المقابل، يرى نيكولاس إفثيميادس، الخبير السابق في البنتاجون ووكالة المخابرات الأمريكية المركزية إن مثل هذه التقارير تأتي في إطار "الشائعات فقط"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث بانتظام في إطار الحرب الإعلامية بين بكين وواشنطن.

وأكد الخبر في البداية موقع SpyTalk الاستخباراتي الأمريكي، كما انتشر بوسائل الإعلام الصينية المعارضة، فيما تحدثت تقارير عن أن دونج محتجز لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية في الوقت الحالي.

وتشير التقارير إلى أن دونج يمتلك معلومات مفصلة حول أنظمة الأسلحة في الجيش الصيني، العمليات العسكرية للجيش، تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

من ناحية أخرى، قالت مواقع إخبارية مقربة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن دونج، ألقى محاضرة في 18 يونيو الجاري، تحدث خلالها عن خونة داخل النظام يعملون مع جهات أجنبية.

ولم تعلق السلطات الصينية بشكل رسمي على النبأ المنشور في مختلف الصحف الأمريكية، بشأن هروب المسؤول الصيني البارز وابنته من البلاد.

مسؤول صيني الصين تسرب كورونا ووهان مختبر ووهان أمريكا الولايات المتحدة نائب وزير أمن الدولة الصيني فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أول دولة في العالم تحقق رقما قياسيا.. الصين تمنح الجرعة المليار من لقاحات كورونا

الصين تعلن منح أكثر من مليار جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تسرب كورونا من مختبر صيني

ترشيحاتنا

السودان.. البرهان يصدر مرسومًا يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًا

مفتي الجمهورية : الإخوان جماعة إرهابية تسعى لهدم المرجعيات الدينية

كورونا|السعودية تدرس التعطيم بجرعتين من لقاحين مختلفين

سلة الاتحاد تتفوق على الزمالك 83-56 في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

بعد الحكم على فتيات التيك توك.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر

هروب مسؤول صيني كبير إلى أمريكا بحوزته معلومات خطيرة.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

ننشر تفاصيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

السيسي تبنى أفكارها..من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟.. فيديو جراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ