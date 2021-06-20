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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف يحتفل بفوز الأهلي على الترجي .. صور

ايمن اشرف
ايمن اشرف

نشر أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، عدة صور من مباراة الفريق أمام نادى الترجى التونسي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، عبر حسابه علي موقع انستجرام.


 وعلق ايمن اشرف علي الصور قائلاً: "الحمد لله"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة أمس.

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.


ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، بناء على طلب الأهلى الذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام .

 

 

النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا محمود الخطيب الترجي التونسي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أيمن أشرف يحتفل بفوز الأهلي

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