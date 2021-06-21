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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بروتوكول بين الأوقاف والقومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

 أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المشتركة  والمهمة بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة خاصة في مجال الواعظات والراهبات تلك التجربة التي جعلت مصر لها السبق في هذه التجربة ، وكذلك مشروع استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة ، وتأكيدًا على اهتمامنا بالمرأة أصدرنا بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير كتاب "نساء على عرش مصر" هذا الكتاب الذي يبين دور المرأة المصرية في بناء الحضارة المصرية والذي تم ترجمته للعديد من اللغات الأجنبية للتأكيد على أن قضية الاهتمام بالمرأة قضية قومية.

 

جاء ذلك خلال خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي كدفعة ثالثة اليوم الاثنين بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف بحضور  وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني .


وفي كلمتها قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر الجزيل لوزير الأوقاف  لما يبذله من جهد ملموس خاصة في تجربة الواعظات والراهبات، والتي تجوب أنحاء الجمهورية ، مما يظهر روح الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري .

 

 كما ثمنت مايا مرسي دور وزارة الأوقاف في  استخراج أكثر من 140 ألف بطاقة رقم قومي من خلال مشروع (استخراج مليون بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية) وهذا البروتوكول الذي يتم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا لهذا الدور المتميز لوزارة الأوقاف ، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى 170 ألف بطاقة رقم قومي تسهم بها وزارة الأوقاف في هذا المشروع.


وأكدت  أن كتاب (نساء على عرش مصر) أوضح دليل على اهتمام وزير الأوقاف بالمرأة قيادية وواعظة ، ويؤكد روح الوحدة الوطنية التي تضرب بجذورها في تاريخ الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة حريص على نشر هذا الكتاب باللغات الأجنبية المختلفة في العالم.

وزارة الأوقاف مايا مرسي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المجلس القومى للمرأة

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