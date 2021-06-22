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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: محامي البشير يطلب نقله إلى المستشفى لسوء حالته الصحية

عمر البشير
عمر البشير

طالب محامي الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، المحكمة بنقل موكله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

وتغيب البشير عن جلسة المحكمة التي عقدت الثلاثاء بالخرطوم، والتي تنظر في تهم موجهة إليه وعدد من معاونيه تتعلق بالانقلاب على نظام الحكم عام 1989، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

وقال عبد الباسط سبدرات محامي البشير، خلال الجلسة، إن الرئيس المعزول يعاني من سعال والتهاب بالحلق مرجحا أن يكون قد أصيب بوباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وقال القاضي إنه تلقى إفادة طبية من إدارة السجون، تفيد بأن البشير في راحة طبية بالسجن لمدة 48 ساعة، إثر إصابته بالتهاب في الحلق وسعال وأنه يخضع للعلاج.

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