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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. مسقط تناقش اللائحة المنظمة لممارسة الأنشطة المائية على الشواطئ

عمان
عمان

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط فى عمان مشروع تطوير طريق شاطئ السيفة والتأكيد على ضرورة إشراك الجهات المعنية في المشروع بهدف دعم النشاط السياحي لبلدة السيفة وتحفيز الجانب الاقتصادي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط، رئيس لجنة الشؤون البلدية بالولاية، اللائحة المنظمة لممارسة الأنشطة المائية على الشواطئ، ضمن دراسة الطلبات المتعلّقة بهذه الأنشطة وما تشهده من نمو وإقبال على مستوى ولاية مسقط والولايات الأخرى.

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مهرجان عمان السينمائي يُغلق باب تقديم الأفلام 28 الجاري ..تفاصيل

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عمان.. تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2037 حالة إصابة

واطّلعت اللجنة على عدد من المواضيع المتعلّقة بالجانب البلدي واتّخذت في شأنها التوصيات المناسبة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى عمان عن تسجيل / 2037/ حالة جديدة بفيروس كورونا و/41/ وفاة وتعافي /1079/ حالة.

وذكرت وزارة الصحة فى عمان أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 209 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية / 1517/ و وصل العدد في العناية المركزة إلى 443 مريض.

عمان ممارسة الأنشطة المائية ولاية مسقط وزارة الصحة فى عمان فيروس كورونا مسقط

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