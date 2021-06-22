عمان.. مسقط تناقش اللائحة المنظمة لممارسة الأنشطة المائية على الشواطئ

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط فى عمان مشروع تطوير طريق شاطئ السيفة والتأكيد على ضرورة إشراك الجهات المعنية في المشروع بهدف دعم النشاط السياحي لبلدة السيفة وتحفيز الجانب الاقتصادي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط، رئيس لجنة الشؤون البلدية بالولاية، اللائحة المنظمة لممارسة الأنشطة المائية على الشواطئ، ضمن دراسة الطلبات المتعلّقة بهذه الأنشطة وما تشهده من نمو وإقبال على مستوى ولاية مسقط والولايات الأخرى.

واطّلعت اللجنة على عدد من المواضيع المتعلّقة بالجانب البلدي واتّخذت في شأنها التوصيات المناسبة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى عمان عن تسجيل / 2037/ حالة جديدة بفيروس كورونا و/41/ وفاة وتعافي /1079/ حالة.

وذكرت وزارة الصحة فى عمان أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 209 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية / 1517/ و وصل العدد في العناية المركزة إلى 443 مريض.